2020-03-29T05:12:02+03:00
Здоровье

Коронавирус в Красноярске: в Роспотребнадзоре дали рекомендации как говорить с детьми об эпидемии

Семь советов от специалистов
Татьяна РЯБИНИНА
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с сайта Роспотребнадзора по Красноярскому краюс сайта Роспотребнадзора по Красноярскому краю
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О том, что красноярские родители всерьез обеспокоены, говорит тот факт, что детей на улицах практически нет. Как объяснить ребенку, что происходит и почему сейчас лучше посидеть дома? Свои советы дают специалисты Роспотребнадзора.

1. Задавайте открытые вопросы и слушайте.

Сейчас важно понять, что ваши дети знают о коронавирусе. И потом дать им нужную информацию, при этом не преуменьшая и не преувеличивая проблему. Примите их чувства и дайте понять, что бояться в новой для всех ситуации – естественно.

Если дети маленькие, нужно напомнить им о правилах гигиены, не внушая новых опасений, например, во время игры «помыть» ручки и лапки любимым игрушкам.

2. Будьте честны: объясните правду доступным для ребенка языком.

Если вы чего-то не знаете, не придумывайте. Используйте это как возможность вместе найти ответы. Объясните, что некоторая информация в Интернете не является достоверной, и что лучше всего доверять экспертам. Поэтому выбирайте сайты официальные.

3. Покажите им, как защитить себя и своих друзей.

Один из лучших способов защиты - это регулярное мытье рук. Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы, и попросить их рассказать вам, есть ли у них жар, кашель или затрудненное дыхание.

4. Подбодрите их.

Следуйте привычному расписанию и распорядку, насколько это возможно, особенно перед сном, или помогите создать новый распорядок дня в новой среде.

Ребенок должен играть и отдыхать, заниматься физкультурой, творчеством – словом, жить как обычно. Рассказывайте ребенку и о том, что взрослые прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность. И сам ребенок тоже в этом участвует, соблюдая правила. Хотя это иногда трудно или скучно, но необходимо.

5. Ищите помощников.

Для детей важно знать, что люди помогают друг другу, проявляя доброту и щедрость.

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6. Позаботьтесь о себе.

Дети видят или догадываются, как вы реагируете на новости, так что постарайтесь быть спокойными.

Найдите время для того, чтобы расслабиться, восстановить силы и справиться со своими страхами.

7. Завершите разговор, демонстрируя заботу.

Когда ваш разговор закончится, попробуйте понять уровень их беспокойства, наблюдая за языком тела, обращая внимание на то, используют ли они свой обычный тон голоса и наблюдая за их дыханием.

Напомните им, что вы заботитесь о них, что вы слушаете их, и всегда готовы прийти на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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