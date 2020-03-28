2020-03-28T16:39:40+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске: краевая больница готовится принимать пациентов с COVID-19

Там оборудуются специальные палаты в легочном отделении
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Краевая больница готовится принимать пациентов с COVID-19Краевая больница готовится принимать пациентов с COVID-19Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярская краевая больница готовится принимать пациентов с COVID-19. Главный врач ККБ Егор Корчагин рассказывает:

- В наших корпусах идет «великое переселение». Освобождается весь легочный корпус, в котором будет размещен инфекционный госпиталь для пациентов с тяжелой пневмонией. Там же будет организовано обсервационно-распределительное отделение для пациентов с неуточненным диагнозом. Работы по переезду отделений будут продолжены в выходные дни. Я признателен своим коллегам, которые мужественно воспринимают проводимые перестановки.

В настоящее время в Красноярске 9 больных коронавирусом, все они на лечение в БСМП. Ситуация находится под контролем. Краевая больница готова будет подключиться к приему пациентов, если их количество существенно возрастет.

Для информации, по данным на утро 28 марта в ККЗ больных с пневмонией за сутки не поступало. Всего здесь проходят лечение 31 пациентов, из них 5 в отделении реанимации. Выбыл 1 пациент.

Готовятся специальные палаты. Фото: Егор Корчагин

Готовятся специальные палаты. Фото: Егор Корчагин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Красноярске: краевая больница готовится принимать пациентов с COVID-19
Коронавирус в Красноярске: одной из возможных заразившихся коронавирусом оказалась медсестра из БСМП
Спасатели Красноярского края готовятся к предстоящим паводкам
В Хакасии бродячие собаки едва не загрызли 11-летнего мальчика
В Красноярском крае браконьеры застрелили проснувшегося медведя
Коронавирус в Красноярске, информация на 28 марта 2020: подтвердились еще 4 зараженных, итого 12 человек
В Туве разыскали женщину, сочинившую фейк о смерти студента от коронавирусе
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 30 марта по 5 апреля
Коронавирус в Хакасии 2020: в республику прибыл самолет с туристами из Таиланда
Сезон лесных пожаров в Красноярске начался: первый погасили в Минусинске
Коронавирус в Красноярске на 28 марта 2020: горожане закупаются тканью и шьют маски сами
В Хакасии пьяный отец едва не убил 5-летнюю дочь
График работы Райффайзенбанка в период с 30 марта по 5 апреля
Коронавирус в Красноярске, последние новости на 28 марта 2020: зарегистрировано 8 заболевших и 5 – под подозрением
Минтруд России ответил на главные вопросы по оплате нерабочей недели
Два лишних сантиметра. Звезда мировых подиумов рассказала, как в погоне за худобой заработала анорексию
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
Нерабочая неделя в Красноярске: остановлена работа общепита, детсадов и магазинов
Коронавирус в Красноярске, новости на 27 марта 2020: в аэропорту у прилетающих берут анализы на COVID-19
Райффайзенбанк и СКБ Контур интегрировали системы для сделок по факторингу
Администрация Красноярска предупредила, что клещи проснулись
Райффайзенбанк вошёл в TOP-5 ипотечных банков 2019 года
В Минтруде рассказали об оплате работы в Красноярском крае в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля