Коронавирус в Красноярске: краевая больница готовится принимать пациентов с COVID-19

28 Март 2020 2020-03-28T16:39:40+03:00

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Красноярская краевая больница готовится принимать пациентов с COVID-19. Главный врач ККБ Егор Корчагин рассказывает:

- В наших корпусах идет «великое переселение». Освобождается весь легочный корпус, в котором будет размещен инфекционный госпиталь для пациентов с тяжелой пневмонией. Там же будет организовано обсервационно-распределительное отделение для пациентов с неуточненным диагнозом. Работы по переезду отделений будут продолжены в выходные дни. Я признателен своим коллегам, которые мужественно воспринимают проводимые перестановки.

В настоящее время в Красноярске 9 больных коронавирусом, все они на лечение в БСМП. Ситуация находится под контролем. Краевая больница готова будет подключиться к приему пациентов, если их количество существенно возрастет.

Для информации, по данным на утро 28 марта в ККЗ больных с пневмонией за сутки не поступало. Всего здесь проходят лечение 31 пациентов, из них 5 в отделении реанимации. Выбыл 1 пациент.

Готовятся специальные палаты. Фото: Егор Корчагин

ИСТОЧНИК KP.RU