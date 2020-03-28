28 Март 2020 2020-03-28T15:06:09+03:00

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Спасатели Красноярского края готовятся к предстоящим паводкам. При такой теплой погоде они могут начаться дней на 20 раньше обычного. Первая волна пойдет с Хакасии и Тувы, а также с юга края - с Саянских гор, ориентировочно 5-6 апреля. Вскроется крупный приток Енисея – Туба, а также впадающие в нее Кизир, Казыр, Амыл и другие реки. Затем – Кан и Мана. И уже позднее притоки в северных районах края. Традиционно подтопит такие поселки, как Ворогово и Ярцево.

Как пишут «Городские новости», подразделения МЧС уже готовы к предстоящим паводкам. Уже сформирована первая группа из 138 человек личного состава и 60 единиц техники, половина из которых – плавательные средства. А в целом к работе привлекут 19 тысяч человек. На борьбу с паводком в этом году в краевом бюджете предусмотрено 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU