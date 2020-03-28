В Хакасии бродячие собаки едва не загрызли 11-летнего мальчика

28 Март 2020 2020-03-28T13:59:30+03:00

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В хакасском городе Саяногорске бродячие собаки едва не загрызли 11-летнего мальчика. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. После проведенной проверки по факту возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

По предварительной версии следствия днем 26 марта школьник гулял вместе со сверстниками на территории, которая прилегает к заброшенному зданию комбината в Саяногорске. Дети заметили, что к ним приближается стая бродячих собак, и бросились бежать. Все в одну сторону, а пострадавший ребенок один помчался в сторону поля. Именно на его и набросились животные. Они догнали мальчика, повалили на землю и начали кусать. К счастью, на крики прибежали взрослые. Иначе неизвестно чем бы все закончилось. Ребенка доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе следствия будет дана оценка действиям или бездействию чиновников администрации Саяногорска, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU