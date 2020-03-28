2020-03-28T13:33:46+03:00
Происшествия

В Красноярском крае браконьеры застрелили проснувшегося медведя

Их задержали по следам снегохода
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае браконьеры застрелили проснувшегося медведяВ Красноярском крае браконьеры застрелили проснувшегося медведяФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Ачинском районе браконьеры застрелили медведя. Животное только-только проснулось от спячки, когда его выследили охотники. Но порадоваться добыче им не пришлось. Как сообщает ИА «Запад24», охотинспекторы и полицейские проводили совместную операцию «Наст», когда услышали выстрелы в лесу.

Прибыли на место и обнаружили кровь на месте убийства животного. А рядом – следы снегоходов. По этим следам и догнали браконьеров. Их оказалось двое, оба имели при себе две единицы огнестрельного оружия. И туша убитого медведя – как неопровержимое доказательство преступления.

На мужчин завели уголовное дело, поскольку незаконная добыча бурого медведя является крупным ущербом животному миру. Им грозит лишение свободы сроком до полугода. Кроме того, им придется компенсировать ущерб, нанесенный природе, а это - до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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