2020-03-28T10:25:42+03:00
Происшествия

Сезон лесных пожаров в Красноярске начался: первый погасили в Минусинске

Подозревают поджог
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краюФото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Сезон лесных пожаров в Красноярском крае начался. Первый пожар накануне погасили на юге региона, в Минусинском районе. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе министерства лесного хозяйства края, очаг возгорания на площади 0,3 га обнаружили сотрудники пожарно-химической станции в ходе наземного патрулирования территории Гослесфонда. С огнем правились оперативно. Есть все основания считать, что пожар возник по вине человека.

Районы края, где чаще и больше всего горят леса, уже сформировали оперативные штабы и приступили к мониторингу. Специалисты подразделений Лесопожарного центра прошли обучение и отработали навыки на практике, подготовили и отремонтировали технику и инвентарь.

Добавим, что в 2019 году благодаря нацпроекту «Экология» была обновлена материально-техническая база лесопожарных подразделений. Они получили более 800 единиц специализированной техники и оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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