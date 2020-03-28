В Хакасии пьяный отец едва не убил 5-летнюю дочь

28 Март 2020 2020-03-28T06:46:59+03:00

Любитель пьяной езды посадил ее в машину и лихачил по улицам села

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В Хакасии пьяный отец едва не убил свою 5-летнюю дочь. Если бы не металлическая стела, неизвестно, чем бы завершились его ночная поездка. А произошло это минувшей ночью, 27 марта, в селе Московском Усть-Абаканского района.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции, 44-летний местный житель возвращался домой из гостей после застолья. Надеялся доехать до дома «потихоньку». Но что-то пошло не так: на полном ходу автомобиль врезался в металлическую конструкцию.

Когда сотрудники дорожной полиции прибыли на место ДТП, водитель отказался от медицинского освидетельствования. Ребенка обнаружили на заднем сидении автомобиля, удерживающих устройств там не было. У малышки была травмирована голова, ее доставили в больницу.

Любитель пьяной езды заплатить штрафы за отказ от освидетельствования, за пьяную езду и за нарушение правил перевозки детей.

ИСТОЧНИК KP.RU