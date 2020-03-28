Коронавирус в Красноярске на 28 марта 2020: зарегистрировано 8 заболевших и 5 – под подозрением

28 Март 2020 2020-03-28T05:44:20+03:00

В Красноярске зарегистрировано 8 заболевших и 5 – под подозрением Фото: Мария ЛЕНЦ

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По данным Роспотребнадзора на 9 часов утра 28 марта в Красноярске зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом. Из них 3 человека уже выздоровели. Таким образом, проходят лечение в стационаре БСМП 5 человек.

Еще 5 человек находятся под подозрением, то есть у них при первичном тестировании получен положительный результат, но он нуждается в подтверждении специалистов лаборатории «Вектор».

Под медицинским наблюдением на дому находится 7414 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 48 человек. Обследовано 3431 человек, из них за последние сутки 605.

Режим самоизоляции установлен для всех лиц сроком на 14 дней с момента пересечения границы Российской Федерации. Контроль над соблюдением карантинного режима проводит краевой Роспотребнадзор с привлечением сотрудников полиции.

Напоминаем телефон круглосуточной горячей линии, куда можно звонить по всем вопросам, касающимся коронавируса: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU