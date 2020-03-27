2020-03-27T17:11:25+03:00
Общество

Минтруд России ответил на главные вопросы по оплате нерабочей недели

Разъяснения дали, поскольку было слишком много вопросов о том, как именно все будет организовано
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Минтруд рассказал, кто и как работает на нерабочей неделеМинтруд рассказал, кто и как работает на нерабочей неделеФото: Мария ЛЕНЦ
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Миндруд России дал официальные разъяснения по зарплате на период нерабочей недели, которую, напомним, объявил 25 марта президент страны Владимир Путин в связи с коронавирусом. Период с 30 марта по 3 апреля официально в стране объявлен нерабочим.

Что нужно знать обязательно об этой неделе? Ответы подготовили на kp.ru.

Итак, первое - зарплата останется прежней.

Вне зависимости от того, работает человек в этот период или нет, трудодни ему оплатят. Нерабочая неделя - не основание для снижения зарплаты.

Второе - это не отпуск.

Нерабочие дни не включаются в положенный по закону отпуск, даже если работник находится в нем прямо сейчас. Отпуск на эти дни не продлевается.

Третье - двойной оплаты не ждите.

Если руководство настаивает на работе в нерабочую неделю, работник не может требовать оплаты в двойном размере. Поскольку нерабочий день не является выходным официально, то оплачивать его в двойном размере не будут.

Что касается работы различных предприятий и организаций, то тут все предельно понятно.

Работают - органы федеральной власти и субъектов федерации, хотя работа может быть организована в удаленном режиме. Что касается выпуска газет и журналов, то он останется непрерывным. СМИ работают, но их руководители тут сами решают, сколько человек выходит на работу в офис, а сколько находится дома.

Какие еще структуры и организации работают:

- медицинские учреждения, аптеки, организации, обеспечивающие непрерывность их работы, а также органы соцобслуживания;

- предприятия ЖКХ, системы обеспечения нефтепродуктами.непрерывно действующие предприятия, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям - коммунальные службы, энергетики, тепловики, атомщики, строители, сельхозтоваропроизводители;

- организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

- организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств;

- организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции;

- Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и их территориальные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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