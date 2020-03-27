Два лишних сантиметра. Звезда мировых подиумов рассказала, как в погоне за худобой заработала анорексию

27 Март 2020 2020-03-27T16:34:34+03:00

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Модель из Улан-Удэ Екатерина Захарова может гордиться тем, что успеха и признания в модельном бизнесе добилась сама - без связей, знакомств и богатых покровителей. Девушка покорила подиумы Европы и США, блистала в нарядах от Armani и Dolce & Gabbana. Успех, звезды Голливуда в поклонниках - казалось бы, жизнь удалась! Но все решили... два лишних сантиметра (!) на бедрах. Из-за них Катя рассталась с карьерой, заработала тяжелую депрессию и едва не лишилась жизни из-за анорексии. Не годна для показов, - вынес жестокий вердикт девушке мир высокой моды, а у красавицы начались обмороки, срывы, хроническая усталость, пишет КП-Иркутск.

решили для Кати вопрос с карьерой. «Не годна для показов», - мир высокой моды жесток. Но тогда сибирячка и подумать не могла, что крах модельного будущего фактически спасет ей жизнь! Обмороки, нервные срывы, синдром хронической усталости, - девушка думала все это от переутомления, а оказалось из-за… анорексии. И последние полтора года Екатерина борется за жизнь.

- Я с 13 лет понимала, что моя фигура неидеальна для модели, и уже тогда зациклилась на похудении, - призналась Захарова.- Целых пять лет изнуряла себя диетами, массажами до синяков на бедрах, тяжелыми тренировками. Бесполезно! Лишние объемы уходили, но я срывалась, переедала и вес снова возвращался. И тогда я ударилась в крайность - полюбила чувство голода.

И все-таки волевая девушка довела себя до идеальных, как ей тогда казалось, форм. С помощью голодной диеты. Завтрак - йогурт и половина яблока, обед - несколько ложек гречки, ужин не позднее 5 часов - творожок. Катя едва стояла на ногах, но сбросила 17 килограммов за считанные месяцы. Катерина начала буквально просвечивать. Ходячий скелет, ужасались друзья. Но она фанатично искала у себя лишние килограммы. Так началась анорексия.

- Я теряла сознание от моральной и физической истощенности, - вспоминает Захарова.

Однажды врачам пришлось снимать девушку с самолета - в таком тяжелом состоянии она была, когда собиралась на очередной показ. Вес достиг критических 50 килограммов при росте 178 сантиметров. Придя в себя, Захарова рванула все-таки на показ. Но тогда уже понимала - она на грани. Решила сказать себе «стоп».

Но болезнь не всегда можно победить, просто подумав об этом. Кате пришлось бороться за себя, за свое здоровье и жизнь. Полтора года назад она вернулась к родителям, в родной Улан-Удэ и занялась здоровьем - были и нервные срывы, переедания, слезы. Объемы вернулись , сейчас вес модели 68 килограммов. Живет Катя по режиму, который ей разработал целый консилиум из диетологов и психологов. И им удалось научить девушку по-настоящему любить себя, не искать изъянов там, где их нет.

ИСТОЧНИК KP.RU