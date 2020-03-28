График работы Райффайзенбанка в период с 30 марта по 5 апреля

28 Март 2020 2020-03-28T06:40:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Райффайзенбанк продолжит работу на неделе с 30 марта по 5 апреля в соответствии с указаниями Президента, который в своем обращении отметил, что структуры жизнеобеспечения, поддерживающие систему банковских и финансовых расчетов, должны обеспечить непрерывность обслуживания. Все банковские сервисы и продукты будут доступны в полном объеме как для физических, так и для юридических лиц. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, мы по-прежнему рекомендуем нашим клиентам по возможности воздержаться от визитов в отделения и максимально использовать возможности дистанционных каналов обслуживания, в частности, Райффайзен-Онлайн.

Ответы на вопросы, связанные с последними изменениями в кредитных, накопительных и других продуктах банка, доступны в специальном разделе сайта raif.ru.