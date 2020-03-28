2020-03-28T06:40:02+03:00
Экономика

График работы Райффайзенбанка в период с 30 марта по 5 апреля

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Райффайзенбанк продолжит работу на неделе с 30 марта по 5 апреля в соответствии с указаниями Президента, который в своем обращении отметил, что структуры жизнеобеспечения, поддерживающие систему банковских и финансовых расчетов, должны обеспечить непрерывность обслуживания. Все банковские сервисы и продукты будут доступны в полном объеме как для физических, так и для юридических лиц. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, мы по-прежнему рекомендуем нашим клиентам по возможности воздержаться от визитов в отделения и максимально использовать возможности дистанционных каналов обслуживания, в частности, Райффайзен-Онлайн.

Ответы на вопросы, связанные с последними изменениями в кредитных, накопительных и других продуктах банка, доступны в специальном разделе сайта raif.ru.

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