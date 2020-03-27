2020-03-27T15:45:29+03:00
Экономика

Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса

Поделиться:
Изменить размер текста:

Считая вопрос поддержки клиентов своей приоритетной задачей, ВТБ готовится к реализации ряда инициатив, которые помогут среднему и малому бизнесу в текущий непростой период.

Одна из них предусматривает предоставление краткосрочных кредитов предприятиям по льготным субсидированным ставкам. Они могут быть основаны на действующих государственных программах поддержки МСП.

Детали программы обсуждаются сейчас Правительством РФ и Центральным Банком совместно с ВТБ и другими крупнейшими банками. Безусловно, мы будем стремиться к тому, чтобы выработанные решения предусматривали комфортные для клиентов условия оформления и обслуживания данных займов.

Кроме того, банк разрабатывает и внедряет собственную программу реструктуризации действующих кредитов с предоставлением отсрочки по платежам для клиентов бизнес которых уже пострадал от текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Решения будут приняты банком в ближайшее время, при этом мы уже сейчас принимаем обращения от клиентов и работаем с ними в индивидуальном порядке.

Детали и сроки запуска проекта будут озвучены в ближайшее время. Мы внимательно следим за развитием ситуации и готовы предпринимать все необходимые меры для индивидуальной поддержки наших клиентов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
Нерабочая неделя в Красноярске: остановлена работа общепита, детсадов и магазинов
Коронавирус в Красноярске, новости на 27 марта 2020: в аэропорту у прилетающих берут анализы на COVID-19
Райффайзенбанк и СКБ Контур интегрировали системы для сделок по факторингу
Администрация Красноярска предупредила, что клещи проснулись
Райффайзенбанк вошёл в TOP-5 ипотечных банков 2019 года
В Минтруде рассказали об оплате работы в Красноярском крае в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля
Коронавирус в Красноярске, новости на 27 марта 2020: красноярцев предупредили о фейковой карте блокпостов
Митрополит Пантелеимон предал врачам БСМП, работающим с зараженными коронавирусом, образки Святителя Луки
Райффайзенбанк заработал рекордную прибыль в размере 37.6 млрд руб. за 2019 год
На 62-летнего проповедника Свидетелей Иеговы* завели уголовное дело за экстремизм
Нерабочая неделя в Красноярске: с 28 марта по 5 апреля ГИБДД будет регистрировать авто и выдавать права только по записи
Красноярского производителя оштрафовали за мясо с возбудителем менингита
Нерабочая неделя в Красноярске: налоговая будет принимать только по записи
На юге Красноярского края заметили «Христовых птиц» с необычными клювами
Красноярские дворники создали сверхмощный пылесос для уборки улиц
Коронавирус в Красноярске, новости на 27 марта 2020: краевая больница прекращает плановый прием
Сегмент малого и микро бизнеса Райффайзенбанка заработал рекордную прибыль
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
14-летний подросток на «Тойота» протаранил «Хонду» и сбежал с места ДТП
В Красноярске длинные выходные начнутся с дождей и похолодания
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Супермаркеты Красноярска наносят разметку интервалов для покупателей
Коронавирус в Красноярске на 27 марта 2020: вернувшаяся из ОАЭ женщина с симптомами и ее муж не ушли на карантин
Коронавирус в Красноярске на 27 марта 2020: вернувшийся из Австрии мужчина заразил 3 человек
В Хакасии подтвердился второй случай заражения коронавирусом