Нерабочая неделя в Красноярске: остановлена работа общепита, детсадов и магазинов
В Красноярском крае остановили работу кафе, ресторанов, баров, салонов красоты, садиков, стоматологий и части объектов розничной торговли. Работать, по сути, будут только аптеки и продуктовые магазины и супермаркеты. Соответствующий указ подписал губернатор Красноярского края Александр Усс.
По официальной информации, работа всех объектов будет приостановлена на период с 28 марта по 5 апреля - это в части развлекательных объектов, кафе и ресторанов. Что касается кинотеатров, кинозалов, ночных клубов, культурных, физкультурных, выставочных и просветительских объектов и пространств, то их работа приостановлена на более долгий срок. с формулировкой «временно приостановить». Когда они вернутся к штатному режиму работы 0 не сообщается. Вероятнее всего, по мере стабилизации ситуации с коронавирусом в России.
Напомним, ранее указом президента России Владимира Путина в стране объявлена нерабочая неделя - в целях предотвращения распространения смертельно опасного коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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