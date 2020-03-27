2020-03-27T15:20:21+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Красноярске: остановлена работа общепита, детсадов и магазинов

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о приостановке работы общественных заведений
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Указ подписал глава региона Александр УссУказ подписал глава региона Александр УссФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае остановили работу кафе, ресторанов, баров, салонов красоты, садиков, стоматологий и части объектов розничной торговли. Работать, по сути, будут только аптеки и продуктовые магазины и супермаркеты. Соответствующий указ подписал губернатор Красноярского края Александр Усс.

По официальной информации, работа всех объектов будет приостановлена на период с 28 марта по 5 апреля - это в части развлекательных объектов, кафе и ресторанов. Что касается кинотеатров, кинозалов, ночных клубов, культурных, физкультурных, выставочных и просветительских объектов и пространств, то их работа приостановлена на более долгий срок. с формулировкой «временно приостановить». Когда они вернутся к штатному режиму работы 0 не сообщается. Вероятнее всего, по мере стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

Напомним, ранее указом президента России Владимира Путина в стране объявлена нерабочая неделя - в целях предотвращения распространения смертельно опасного коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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