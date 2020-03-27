Коронавирус в Красноярске, новости на 27 марта 2020: в аэропорту у прилетающих берут анализы на COVID-19
Все, кто возвращается в Красноярск из зарубежный стран, теперь будут сдавать анализ на коронавирус прямо в аэропорту! Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Красноярска. Забор анализов уже начат.
А к пассажирам только одно пожелание – войти в положение и отнестись с пониманием к процедуре пропуска в город. Не надо толпиться, торопиться и высказывать недовольство. Чем больше пассажиры будут прислушиваться к медикам, тем быстрее окажутся дома.
К слову, все международные рейсы аэропорт закрыл. Организованы чартерные рейсы в другие страны – чтобы вернуть россиян домой.
Напомним, что по данным на 27 марта, в регионе официально подтвержден коронавирус у 8 заболевших. 3 человека выздоровели, еще 5 находятся под подозрением у медиков. Более 7 тысяч человек находятся на самоизоляции - это вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран.
ИСТОЧНИК KP.RU
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