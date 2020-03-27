Коронавирус в Красноярске, новости на 27 марта 2020: в аэропорту у прилетающих берут анализы на COVID-19

27 Март 2020 2020-03-27T15:03:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Все, кто возвращается в Красноярск из зарубежный стран, теперь будут сдавать анализ на коронавирус прямо в аэропорту! Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Красноярска. Забор анализов уже начат.

А к пассажирам только одно пожелание – войти в положение и отнестись с пониманием к процедуре пропуска в город. Не надо толпиться, торопиться и высказывать недовольство. Чем больше пассажиры будут прислушиваться к медикам, тем быстрее окажутся дома.

К слову, все международные рейсы аэропорт закрыл. Организованы чартерные рейсы в другие страны – чтобы вернуть россиян домой.

Напомним, что по данным на 27 марта, в регионе официально подтвержден коронавирус у 8 заболевших. 3 человека выздоровели, еще 5 находятся под подозрением у медиков. Более 7 тысяч человек находятся на самоизоляции - это вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран.

ИСТОЧНИК KP.RU