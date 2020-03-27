Администрация Красноярска предупредила, что клещи проснулись

27 Март 2020 2020-03-27T14:32:03+03:00

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Клещи в Красноярске активизировались, предупредила на официальной странице в соцсетях администрация Красноярска. особенно актуально напомнить об этом накануне длинных выходных - их предлагается провести дома. Если все же предстоит вывести на прогулку собаку, будьте аккуратнее, особенно в популярных местах.

По официальным данным регионального Роспотребнадзора, люди с укусами клещей в этом сезоне пока не обращались за помощью. А вот домашние питомцы уже неоднократно попадались паразитам. клещей снимают с собак на Татышеве, в Академгородке, а также в Солнечном.

К слову, обрабатывать территории от клещей пока что рано - не везде сошел снег. Травить паразитов начнут в апреле. В мэрии пояснили, что в Красноярске, как, впрочем, и всегда, обработают места скопления людей - парки, скверы, участки, примыкающие к Столбам, Роев ручей и Гремячую гриву.

ИСТОЧНИК KP.RU