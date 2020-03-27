2020-03-27T14:06:37+03:00
Экономика

Райффайзенбанк вошёл в TOP-5 ипотечных банков 2019 года

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Райффайзенбанк вошёл в TOP-5 банков России по объему ипотечного портфеля по итогам 2019 года, согласно рейтингу портала Banki.ru. Исследование основано на анализе данных 30 кредитных организаций. При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: ипотечные портфели банков и уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования, уровень первоначального взноса, срок и средние процентные ставки.

Ипотечный портфель Райффайзенбанка на 1 января 2020 года составил 138,7 млрд рублей, или 3,99% от совокупности ипотечного портфеля участников рейтинга (3,5 трлн рублей). На это повлиял не только привлекательный уровень ставок, но комфортный сервис, который позволяет обслуживать кредит быстро и просто.

В октябре 2019 года Райффайзенбанк на сайте запустил личный кабинет ипотечного заёмщика, в котором можно подать заявку на ипотеку и получить одобрение в течение одного дня. Сегодня 63% заявок на ипотеку в Райффайзенбанке клиенты оставляют онлайн.

«Объём ипотечных выдач Райффайзенбанка в 2019 году составил 58,1 млрд рублей, более 9 млрд рублей из которых по программе рефинансирования, — рассказал управляющий директор по кредитным и розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. — И это не просто цифры, а тысячи счастливых семей, которые с нашей помощью легко и быстро обрели свой дом».

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Райффайзенбанк вошёл в TOP-5 ипотечных банков 2019 года
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