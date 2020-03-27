В Минтруде рассказали об оплате работы в Красноярском крае в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля

27 Март 2020 2020-03-27T14:08:42+03:00

Двойной оплаты не будет, но и не платить вообще нельзя Фото: Мария ЛЕНЦ

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Минтруд России дал пояснения для работодателей и работников по поводу условий оплаты труда на нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля, сообщает kp.ru.

Важных вещей несколько. первое - выходные должны оплачиваться в обычном размере, ведь фактически дни с 30 марта по 5 апреля эти дни не относятся к выходным или праздничным дням. Второе - этот период не должен включаться к отпускам.

Кроме того, подчеркнули в Минтруде, повсеместно работать должны все структуры жизнеобеспечения: магазины, аптеки, банки, государственные и муниципальные работники, транспорт, социальная сфера.

Напомним, что внеплановый недельный отпуск введен в стране в связи с эпидемиологической ситуацией. Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля во время своего обращения 25 марта. Позднее Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, добавил, что оснований для продления режима нерабочих дней из-за коронавируса пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU