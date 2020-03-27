2020-03-27T14:08:42+03:00
Общество

В Минтруде рассказали об оплате работы в Красноярском крае в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля

Оснований снижать зарплату у работодателей нет
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Двойной оплаты не будет, но и не платить вообще нельзяДвойной оплаты не будет, но и не платить вообще нельзяФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Минтруд России дал пояснения для работодателей и работников по поводу условий оплаты труда на нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля, сообщает kp.ru.

Важных вещей несколько. первое - выходные должны оплачиваться в обычном размере, ведь фактически дни с 30 марта по 5 апреля эти дни не относятся к выходным или праздничным дням. Второе - этот период не должен включаться к отпускам.

Кроме того, подчеркнули в Минтруде, повсеместно работать должны все структуры жизнеобеспечения: магазины, аптеки, банки, государственные и муниципальные работники, транспорт, социальная сфера.

Напомним, что внеплановый недельный отпуск введен в стране в связи с эпидемиологической ситуацией. Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля во время своего обращения 25 марта. Позднее Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, добавил, что оснований для продления режима нерабочих дней из-за коронавируса пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Райффайзенбанк вошёл в TOP-5 ипотечных банков 2019 года
В Минтруде рассказали об оплате работы в Красноярском крае в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля
Коронавирус в Красноярске, новости на 27 марта 2020: красноярцев предупредили о фейковой карте блокпостов
Митрополит Пантелеимон предал врачам БСМП, работающим с зараженными коронавирусом, образки Святителя Луки
Райффайзенбанк заработал рекордную прибыль в размере 37.6 млрд руб. за 2019 год
На 62-летнего проповедника Свидетелей Иеговы* завели уголовное дело за экстремизм
Нерабочая неделя в Красноярске: ГИБДД будет регистрировать авто и выдавать права только по записи
Красноярского производителя оштрафовали за мясо с возбудителем менингита
Нерабочая неделя в Красноярске: налоговая будет принимать только по записи
На юге Красноярского края заметили «Христовых птиц» с необычными клювами
Красноярские дворники создали сверхмощный пылесос для уборки улиц
Коронавирус в Красноярске, новости на 27 марта 2020: краевая больница прекращает плановый прием
Сегмент малого и микро бизнеса Райффайзенбанка заработал рекордную прибыль
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
14-летний подросток на «Тойота» протаранил «Хонду» и сбежал с места ДТП
В Красноярске длинные выходные начнутся с дождей и похолодания
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Супермаркеты Красноярска наносят разметку интервалов для покупателей
Коронавирус в Красноярске на 27 марта 2020: вернувшаяся из ОАЭ женщина с симптомами и ее муж не ушли на карантин
Коронавирус в Красноярске на 27 марта 2020: вернувшийся из Австрии мужчина заразил 3 человек
В Хакасии подтвердился второй случай заражения коронавирусом