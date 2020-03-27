Супермаркеты Красноярска наносят разметку интервалов для покупателей

27 Март 2020 2020-03-27T05:17:18+03:00

Еще пару дней назад хлеб стоял без упаковки, сегодня - все упаковано в целлофан Фото: Мария ЛЕНЦ

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В супермаркетах Красноярска начали наносить разметку для покупателей – делается это в целях профилактики коронавируса. Покупателей просят помнить о безопасности и сохранять дистанцию. Как сообщают в соцсетях сами красноярцы, отметки уже появились у касс в сети «Командор».

«В целях профилактики распространения вирусных инфекций просим при совершении покупок соблюдать дистанцию не менее 1 метра», - предупреждают покупателей специально установленные таблички. По данным пресс-службы сети супермаркетов, кассиры, которые по очевидным причинам попадают в зону риска, ведь они контактируют с максимальным количеством людей, снабжены масками, антисептиками и перчатками.

К слову, красноярцев очень возмущало, что хлеб на полках стоит не упакованным. Теперь он весь обернут целлофаном.

Напомним, официально в Красноярске подтверждено 8 случаев коронавирусной инфекции. Часть приехавших из-за рубежа не соблюдает режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU