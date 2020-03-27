Коронавирус в Красноярске на 26 марта 2020: вернувшийся из Австрии мужчина заразил 3 человек
В Красноярске лабораторно подтверждены еще три случая коронавируса, сообщает региональный Роспотребнадзор. Эти люди подхватили вирус не в поездках за рубеж – они просто контактировали с зараженным из Австрии. Эпидемиологи говорят, что состояние у заболевших удовлетворительное, они изолированы.
- В регионе зарегистрировано всего 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у жителей Красноярского края, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ведомства.
Напомним, первый случай вируса в Красноярске выявили почти две недели назад. Заболевшим оказался повар одного из ресторанов, вернувшийся домой из поездки в Австрию. Мужчина изначально не чувствовали никаких симптомов заболевания. Позднее эпидемиологи подтвердили: коронавирус может протекать бессимптомно.
Свыше 7 тысяч человек в крае находятся на вынужденной самоизоляции – 14 дней после прибытия человек обязан провести на карантине дома.
Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 100 56 53.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»