Коронавирус в Красноярске на 26 марта 2020: вернувшийся из Австрии мужчина заразил 3 человек

27 Март 2020 2020-03-27T04:28:07+03:00

Свыше 7 тысяч человек в крае находятся на вынужденной самоизоляции

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В Красноярске лабораторно подтверждены еще три случая коронавируса, сообщает региональный Роспотребнадзор. Эти люди подхватили вирус не в поездках за рубеж – они просто контактировали с зараженным из Австрии. Эпидемиологи говорят, что состояние у заболевших удовлетворительное, они изолированы.

- В регионе зарегистрировано всего 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у жителей Красноярского края, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ведомства.

Напомним, первый случай вируса в Красноярске выявили почти две недели назад. Заболевшим оказался повар одного из ресторанов, вернувшийся домой из поездки в Австрию. Мужчина изначально не чувствовали никаких симптомов заболевания. Позднее эпидемиологи подтвердили: коронавирус может протекать бессимптомно.

Свыше 7 тысяч человек в крае находятся на вынужденной самоизоляции – 14 дней после прибытия человек обязан провести на карантине дома.

Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU