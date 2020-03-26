2020-03-26T20:11:49+03:00
Общество

В Хакасии подтвердился второй случай заражения коронавирусом

Женщина вернулась из Европы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии подтвердился второй случай заражения коронавирусомВ Хакасии подтвердился второй случай заражения коронавирусомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии подтвердился второй случай заражения коронавирусом. Пациентка – женщина, которая 15 марта прилетела из Москвы в Абакан. А до этого она отдыхала в Европе, посещала Францию и Италию. По возвращении домой она тут же была отправлена на положенный в таких случаях 14-дневный карантин.

Первичное обследование туристки показало отрицательный результат на коронавирус. Однако медики назначили женщине тестирование, и тогда лабораторный анализ показал наличие у нее инфекции COVID-19. В настоящее время пациентка госпитализирована, находится под постоянным наблюдением врачей, сообщает ИА «Запад24». Ее самочувствие не вызывает опасения. Также под наблюдением, но в домашних условиях, находятся все, кто контактировал с заболевшей.

Добавим, что по данным на 26 марта в республике на карантине находятся 578 человек, из них в больнице – 15. Правительством республики принят ряд мер по обеспечению безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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