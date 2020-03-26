2020-03-26T18:23:34+03:00
Общество

Красноярским иностранцам разрешили продлить визу

Поскольку из-за коронавируса они не могут вылететь домой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярским иностранцам разрешили продлить визуКрасноярским иностранцам разрешили продлить визуФото: Мария ЛЕНЦ
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Находящимся в Красноярском крае иностранным гражданам разрешили продлить срок временного пребывания на территории РФ (у которых есть на это необходимость), поскольку они не смогут в ближайшее время вернуться на родину из-за закрытых границ.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, для этого необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции органа МВД в том районе, где он был поставлен на миграционный учет. Если нет миграционного учета – то по месту проживания. И только по предварительной записи. Заявление можно составить в произвольной форме.

- Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен, - рассказали в ведомстве.

Для продления срока действия виз необходимо обратиться в часы приема в отделение оформления виз и приглашений Отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю:

- адрес: Красноярск, улица Тельмана, 22

- телефон для предварительной записи: (391) 219-14-04, с 09:00 до 13:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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