2020-03-26T18:06:03+03:00
Общество

Тысячи иностранцев застряли в аэропортах столицы из-за коронавируса

Большинство авиарейсов за границу отменили
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Тысячи иностранцев застряли в аэропортах столицы из-за коронавирусаТысячи иностранцев застряли в аэропортах столицы из-за коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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Тысячи иностранцев, в том числе гастарбайтеров, застряли в аэропортах столицы из-за коронавируса. Россия закрыла вылет за границу по всей стране, кроме Москвы. Но и отсюда количество авиарейсов резко сократилось. А билеты на те единицы полетов, что остались, могут стоить втридорога. Многие просто не могут себе это позволить, как и задерживаться на территории России. И даже помощь местных диаспор, которые готовые посильно помогать своим бывшим соотечественникам, не может облегчить их положение.

По словам главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, люди вынуждены по несколько суток жить в аэропорту, ожидая редких рейсов. Спят прямо на полу или на неудобных металлических сидениях. Цены на еду там высокие.

- А ведь там не только мужчины есть. Среди застрявших есть и женщины с детьми, и пожилые люди. Знаю, что были случаи, когда люди в обморок от голода падали, цитируют журналисты kp.ru Усмана Баратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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