По данным полиции 190 красноярцев нарушили карантинный режим

26 Март 2020 2020-03-26T17:27:05+03:00

Что нельзя делать, находясь в самоизоляции

Изменить размер текста: A A

По данным краевой полиции 190 красноярцев нарушили режим самоизоляции в домашних условиях. По всем фактам составлены административные протоколы, а нарушителей ждет штраф. Для тех, кто не воспринимает всерьез условий карантина, МВД информирует: у сотрудников полиции есть полномочия их проверять.

На самоизоляции в настоящее время находится около 8 тысяч граждан, которые не имеют право покидать территорию своего жилья даже на непродолжительный срок. А вот конкретный список того, чего делать нельзя:

- выходить на лестничную площадку и иные места общего пользования по личной надобности, например, для курения (курить на лестничной площадке вообще нельзя, по закону);

- для покупки продуктов, предметов первой необходимости и даже лекарств;

- выносить мусор;

- выйти, чтобы отправить или получить почту;

- посещать поликлинику, парикмахерскую и так далее;

- выгуливать домашних животных;

- приглашать к себе в гости родственников, друзей, знакомых.

И еще один не очень приятный, но необходимый запрет: нельзя находиться в изоляции с домашним животным, рассказали "Комсомольской правде"-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU