По данным полиции 190 красноярцев нарушили карантинный режим
По данным краевой полиции 190 красноярцев нарушили режим самоизоляции в домашних условиях. По всем фактам составлены административные протоколы, а нарушителей ждет штраф. Для тех, кто не воспринимает всерьез условий карантина, МВД информирует: у сотрудников полиции есть полномочия их проверять.
На самоизоляции в настоящее время находится около 8 тысяч граждан, которые не имеют право покидать территорию своего жилья даже на непродолжительный срок. А вот конкретный список того, чего делать нельзя:
- выходить на лестничную площадку и иные места общего пользования по личной надобности, например, для курения (курить на лестничной площадке вообще нельзя, по закону);
- для покупки продуктов, предметов первой необходимости и даже лекарств;
- выносить мусор;
- выйти, чтобы отправить или получить почту;
- посещать поликлинику, парикмахерскую и так далее;
- выгуливать домашних животных;
- приглашать к себе в гости родственников, друзей, знакомых.
И еще один не очень приятный, но необходимый запрет: нельзя находиться в изоляции с домашним животным, рассказали "Комсомольской правде"-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU