2020-03-26T15:11:31+03:00
Дом. Семья

Помогите мишутке: красноярские волонтеры просят о помощи раненому щенку

Нужна еда и медикаменты
Екатерина ТЕКОЦКАЯ
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Фото: группа ХАТИКОФото: группа ХАТИКО
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Мишутка, так ласково прозвали щенка, который попал в клинику помощи животным «ХАТИКО». Щенка доставили с огромной гниющей раной на теле. Псу промыли рану, обработали и сделали тест на инфекции.

Сейчас Мишутка еще слаб, но уверенно идет на поправку. Волонтеры говорят, что лечение займет еще много времени. Щенок пока не может встать, но кушает за троих.

- Лечение будет долгим, поэтому очень просим не забывать про малыша и помогать! Очень любит кашки с мясом, сухой корм отказывается кушать, так что нужна помощь мясными консервами и просто мясными продуктами. Так же очень нужны Заживляющие пластыри для открытых ран, максимальных размеров и пеленки.- говорят волонтеры «ХАТИКО».

Запись о Мишутке закреплена в сообществе «ХАТИКО». Любой желающий может отправить свою помощь на любую из удобных финансовых платформ. Также в посте указан номер куратора, который временно несет ответственность за щенка. У временного опекуна можно узнать в чем на данный момент нуждается собака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Помогите мишутке: красноярские волонтеры просят о помощи раненому щенку
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