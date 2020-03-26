Антон Красильников возглавит ипотечное кредитование в Райффайзенбанке

26 Март 2020 2020-03-26T13:37:01+03:00

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Антон Красильников присоединился к команде Райффайзенбанка в качестве руководителя направления (Product Owner) по развитию ипотечного кредитования. Вместе с командой Антону предстоит решить много амбициозных задач, главная из которых — построение полностью цифрового ипотечного процесса от подачи заявки до обслуживания в течение всего срока кредитования.

Выпускник финансовой академии при Правительстве России, Антон Красильников в банковской сфере 18 лет. С 2003 года работал в банке «Зенит», с 2017 года — на позиции Product Owner ипотеки. Антон имеет опыт трансформации ипотечных процессов, запуска и масштабирования современных кредитных залоговых продуктов, таких как кредитование под залог недвижимости.

«Я рад присоединиться к команде одного из лидеров ипотечного рынка России. Мы будем работать над тем, чтобы построить сильный ипотечный бизнес, благодаря которому ещё больше людей смогут легко и быстро получить собственное жильё и улучшить качество жизни», — рассказал Антон Красильников руководитель по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка.