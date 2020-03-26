Александр Усс рассказал о проекте дороги из Белых Рос на Николаевский мост
Сегодня губернатор края Александр Усс, выступая с ежегодным отчётом перед депутатами краевого парламента, обнадежил красноярцев, а конкретно жителей Пашенного. На мягко говоря сложную ситуацию с въездом и выездом из Белых Рос, обратил внимание депутат Илья Зайцев. Напомним, проект дороги на данный момент уже неоднократно переносили.
Губернатор сказал, что сейчас идут переговоры с речным портом, чтобы пустить двухполосную дорогу через порт вдоль берега с выходом на Николаевский мост.
По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, проект может быть согласован уже в течение нескольких ближайших месяцев. Никакой конкретики по поводу начала самой стройки пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU