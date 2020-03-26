«Получил награду лучшего игрока матча»: 9-летний хоккеист из Красноярска удивляет своими успехами

26 Март 2020 2020-03-26T12:30:24+03:00

А сейчас Глеб Стефаненко участвует в фотоконкурсе «Дети, спорт и красота!»

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«В хоккей играют настоящие мужчины! Трус не играет в хоккей!». Все, наверное, знают эти строчки из советской спортивной песни. А ведь, правда! И многие узнают себя в этих словах. Глеб Стефаненко из Красноярска - воспитанник ДЮСШ по хоккею «Сокол». Мальчик занимается хоккеем с четырех лет. Сейчас ему девять. На фотографии он после тяжелой игры во время турнира в арене 300 в городе Искитим. Вы только посмотрите на этого юного хоккеиста! На его взгляд. Он очень горд успехом своей команды! Своим успехом!

«Глеб получил награду лучшего игрока матча», - рассказали его родители.

Именно их идея была отправить фотографию Глеба на фотоконкурс

«Дети, спорт и красота!», который проводится «Комсомольская правда» - Красноярск. Напоминаем, что прием заявок стартовал с 23 марта и продлится по 5 апреля. Для участия необходимо загрузить на страницу фотоконкурса фотографию ребенка-спортсмена во время его тренировок, соревнований или получения наград и грамот за свои спортивные достижения. В графе ФИО нужно указать его имя и фамилию. Постарайтесь, как можно больше написать в графе «Описание» о своем ребенке. Сколько ему лет, особенности его характера, чему увлекается, помимо спорта. Ну и, конечно, как давно занимается спортом, каких результатов уже достиг и какие планы на будущее. Укажите, при каких обстоятельствах был сделан снимок.

ВАЖНО! От каждого участника принимается только одно фото (самостоятельно сделанное или принадлежащее ему).

Уважаемые родители (или иные законные представители конкурсантов), при заполнении анкеты обязательно укажите в соответствующей графе свои контактный телефон и электронную почту (эти данные на сайте не отображаются, они остаются только в анкете для связи организатора с вами).

С 6 апреля начнется голосование. Продлится оно до 20 апреля. С 21 по 24 апреля - подведение итогов.

Победителей будет десять. Пять из них выберут посетители сайта «Комсомолки» путем голосования, еще пять будут определены в номинации «Выбор партнера».

В период с 27 апреля по 12 мая 2020 года состоится торжественное награждение (точная дата, время и место церемонии будут сообщены победителям дополнительно). Финалистам фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» вручат памятные дипломы и подарки от организатора и партнеров.

КСТАТИ

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

Подробности на странице фотоконкурса по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU