Коронавирус в Красноярске на 26 марта 2020: под подозрением на заболевание 6 взрослых и 1 ребенок

26 Март 2020 2020-03-26T12:17:33+03:00

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По последним данным статистика коронавируса в Красноярске такова: официально установлены и лабораторно подтверждены случаи заболевания у 5 человек. Цифра за последние сутки не менялась. Что касается тех, у кого коронавирус выявлен при первичном тестировании, но требуется официальное подтверждение, таких 7 человек: 6 взрослых и 1 ребенок. Об этом сообщил депутатам Заксобрания края Дмитрий Горяев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, он же главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю.

По всем выявленным случаям проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Но ситуация может меняться каждую минуту: подозрение может подтвердиться, а может и нет.

На сегодняшний день специалисты карантинной службы досмотрели 700 воздушных судов, почти 60 тысяч человек. По словам Дмитрия Горяева, все случаи коронавируса, которые сейчас есть в Красноярске, привезены не напрямую из-за рубежа. А уже с пересадкой из других аэровокзалов. Так, первые три зараженных (они уже выписаны), делали пересадку из европейских стран через Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU