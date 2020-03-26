2020-03-26T12:18:13+03:00
Происшествия

В Красноярском крае ночью пожарные вывели из горящего дома 18 человек

Пострадали двое взрослых и двое детей, которые выпрыгнули в окно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае ночью пожарные вывели из горящего дома 18 человек. Фото: ГУ МЧС по краюВ Красноярском крае ночью пожарные вывели из горящего дома 18 человек. Фото: ГУ МЧС по краю
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В Лесосибирске минувшей ночью пожарные вывели из горящего дома 18 человек. Сообщение о том, что полыхает деревянная многоквартирная двухэтажка на улице Ленинградской, поступило на пульт диспетчера около трех часов ночи 26 марта. Через пять минут первая бригада пожарных уже была на месте. Еще на подъезде увидели открытое пламя на втором этаже с выходом на кровлю. Была угроза распространения огня на соседние квартиры.

Первым делом начали эвакуировать жильцов. По лестничным маршам было спасено 18 человек, из них 3 детей. Одновременно шла работа по защите от огня жилого дома. Из квартиры, откуда начался пожар, через окно самостоятельно выпрыгнули 4 человека: 60-летний мужчина, 33-летняя женщина и два ребенка 10 и 14 лет. Они получили травмы и госпитализированы. Погибших нет.

Соседи рассказали, что в квартире жил одинокий мужчина, который часто приглашал к себе гостей и распивал с ними спиртное. Когда начался пожар, он первым сбежал и скрылся в неизвестном направлении. Что стало причиной возгорания, будет устанавливать следственно-оперативная группа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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