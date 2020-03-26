2020-03-26T08:53:42+03:00
Общество

В Красноярске начали убирать незаконные свалки

Первые – в Центральном районе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Мусора здесь было выше крыши. Фото: пресс-служба Центрального районаМусора здесь было выше крыши. Фото: пресс-служба Центрального района
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В Красноярске начали убирать незаконные свалки. Время наводить традиционный весенний порядок. По мере возможностей, с оглядкой на коронавирус, бригады коммунальщиков выходят чистку территории. Ликвидация несанкционированных свалок стартовала с улиц Брянской, Караульной, Коммунистической, Чехова, Шахтеров и переулка Речного. Отсюда вывезли 7 «КАМАЗов» отходов. В апреле займутся большой свалкой на улице Мужества.

По словам главы Центрального района Вадима Войцеховского, самые сложные участки – это промзоны и некоторые улицы частного сектора, именно здесь чаще всего возникают несанкционированные свалки. По условиям контракта подрядчик должен не только очистить территорию от мусора и вывезти отходы, но и по возможности восстановить рельеф земельных участков.

Добавим, что к наведению порядка подключаются частные предприниматели, они предоставляют технику и людей. Не остаются в стороне и жители. По закону Красноярского края за складирование отходов в непредназначенных для этого местах штраф – до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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