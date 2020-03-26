2020-03-26T08:30:29+03:00
Общество

В Железногорске водителя-нарушителя вычислили по соцсетям

Он попал на запись видеорегистратора [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Железногорске водителя-нарушителя вычислили по соцсетям. Стоп-кадр видеоВ Железногорске водителя-нарушителя вычислили по соцсетям. Стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

В Железногорске водителя-нарушителя вычислили по видео, которое попало в один из городских пабликов. Момент нарушения правил дорожного движения был записан на видеорегистратор одного из автомобилей, двигавшихся в общем потоке по трассе Красноярск – Железногорск. Ехавшая впереди «Тойота» вывернула на полосу встречного движения, чтобы обогнать другую машину. При этом пересекла сплошную линию, к тому же в зоне действия знака «Обгон запрещен».

В Железногорске вычислили нарушителя по соцсетям. Видео ГИБДД.

Госавтоинспекторы установили личность водителя, им оказался 28-летний житель закрытого города. Мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что хотел обогнать машину, которая ехала, по его мнению, слишком тихо. Однако молодой человек слукавил: тихо ехала не только машина, но и трактор впереди нее. Нарушителю придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске начали убирать незаконные свалки
В Железногорске водителя-нарушителя вычислили по соцсетям
В Красноярске на неделю отменяют штрафы за проезд по выделенным полосам
В Красноярском крае продолжают работать 109 ледовых переправ
Пособия на детей в Красноярском крае 2020: как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей
Коронавирус в Красноярске, последние новости на 26 марта 2020 года: 5 подтвержденных случаев заболевания и 7 предварительных
В СИЗО и колониях Красноярского края прекратили свидания заключенных с родными
В Красноярском крае открылась горячая линия по коронавирусу для пожилых людей и инвалидов
Тысячи гастарбайтеров не смогли выехать на родину, застряв в аэропортах Москвы
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о реальной готовности России к коронавирусу