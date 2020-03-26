В Железногорске водителя-нарушителя вычислили по соцсетям

26 Март 2020 2020-03-26T08:30:29+03:00

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В Железногорске водителя-нарушителя вычислили по видео, которое попало в один из городских пабликов. Момент нарушения правил дорожного движения был записан на видеорегистратор одного из автомобилей, двигавшихся в общем потоке по трассе Красноярск – Железногорск. Ехавшая впереди «Тойота» вывернула на полосу встречного движения, чтобы обогнать другую машину. При этом пересекла сплошную линию, к тому же в зоне действия знака «Обгон запрещен».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="768" height="576" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/768821" frameborder="0"></iframe> В Железногорске вычислили нарушителя по соцсетям. Видео ГИБДД.

Госавтоинспекторы установили личность водителя, им оказался 28-летний житель закрытого города. Мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что хотел обогнать машину, которая ехала, по его мнению, слишком тихо. Однако молодой человек слукавил: тихо ехала не только машина, но и трактор впереди нее. Нарушителю придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU