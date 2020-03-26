В Красноярске на неделю отменяют штрафы за проезд по выделенным полосам

26 Март 2020 2020-03-26T07:48:13+03:00

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В Красноярске на неделю отменяют штрафы за проезд по выделенным для общественного транспорта полосам. Такую информацию опубликовала ГИБДД города. На основании того, что с 30 марта по 3 апреля объявляется нерабочая неделя (Указом Президента РФ от 25.03.2020 года), количество транспорта на улицах города значительно снизится.

Таким образом, проезд частных автомобилей по выделенке не будет создавать препятствий для движения автобусов. Камеры не станут фиксировать такие нарушения в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Но это не значит, что камеры отключат совсем. Нарушение скоростного режима и других ПДД по-прежнему будет караться штрафами.

Добавим, что на большинстве улиц с выделенными полосами и так действует правило, где движение автомобилей по ним разрешается в выходные дни. В целом за безопасностью дорог госавтоинспекторы продолжат следить в усиленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU