2020-03-26T07:27:50+03:00
Общество

В Красноярском крае продолжают работать 109 ледовых переправ

Специалисты проверяют толщину льда ежедневно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае продолжают работать 109 ледовых переправ. Фото: ГУ МЧС России по краюВ Красноярском крае продолжают работать 109 ледовых переправ. Фото: ГУ МЧС России по краю
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В Красноярском крае продолжают работать 109 ледовых переправ, сообщат ГУ МЧС России по региону. Специалисты госинспекции по маломерным судам ежедневно проверяют состояние переправ, толщину и качества льда. И как только физическое состояние ледового покрытия перестанет удовлетворять всем требованиям безопасности, переправы прекратят свою работу, движение автотранспорта по ним будет запрещено.

Весна нынче ранняя, в южных районах края снега стали подтаивать с начала марта. Пришлось закрыть уже 20 переправ. На них установлены дорожные знаки, запрещающие движение автотранспорта. Для надежности отсыпали валы, через которые нельзя проехать на лед.

Добавим, что инспекторы ежедневно проводят рейды и находят нарушителей, гуляющих по льду в черте населенных пунктов – рыбаков, детей. Со взрослыми проводят беседы, детям вызывают родителей и тоже проводят беседы. А еще спасатели готовятся выезжать на Красноярское море, где каждую весну уходят под лед машины. Ведь сколько ни предупреждай, а желающие рискнуть своей жизнью почему-то находятся всегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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