2020-03-26T07:05:43+03:00
Общество

Пособия на детей в Красноярском крае 2020: как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей

Рассказываем, как и где получить дополнительно пособия на детей в Красноярском крае 2020 - 5 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Кому положены новые ежемесячные пособия для семей с детьми в условиях коронавирусаКому положены новые ежемесячные пособия для семей с детьми в условиях коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне, 25 марта, президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с распространением коронавируса. Он рассказал о новых мерах социальной поддержки в текущем году. В частности – о пособиях для семей с маленькими детьми. Рассказываем, как получить дополнительные пособия на детей в Красноярском крае 2020.

В ближайшие три месяца начнется ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей тем семьям, где есть дети до трех лет, причем указанная сумма – на каждого из малышей. При этом уже существующие выплаты и пособия никто не отменяет.

За пояснением, где и как можно получить новую выплату, мы обратились в краевое отделение Пенсионного фонда РФ. Там пояснили: ожидают подробных указаний из головного офиса. Ближе к вечеру состоится селекторное совещание с Москвой как раз по этому вопросу. Там решат, нужно ли будет подавать заявление, либо эти платежи будут назначаться в бесзаявительном порядке.

По мнению известного экономиста Игоря Николаева, раздача денег населению в такой сложный период – правильная и своевременная мера поддержки, пишет kp.ru:

- Это деньги, рассчитанные на то, чтобы люди могли покупать продукты питания, лекарства. Из расчета на каждую семью деньги небольшие, но это же не единственная мера. Для экономики будет определенный эффект «в период очень высокой неопределенности, когда простое вкачивание денег в экономику дает малый результат, лучше давать деньги людям напрямую. А еще лучше тем, кто в них действительно нуждается. Главное, чтобы эти деньги доходили до тех, кому они особенно нужны - сказал Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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