2020-03-26T05:28:02+03:00
Общество

В СИЗО и колониях Красноярского края прекратили свидания заключенных с родными

Из-за коронавируса
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В СИЗО и колониях Красноярского края прекратили свидания заключенных с роднымиВ СИЗО и колониях Красноярского края прекратили свидания заключенных с роднымиФото: Мария ЛЕНЦ
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В следственных изоляторах и колониях Красноярского края прекратили длительные и краткосрочные свидания заключенных с родными. Такое сообщение появилось на официальном сайте краевого ГУФСИН. Это дополнительные меры безопасности для предотвращения возможного проникновения коронавируса на закрытые территории. Заработали они еще с 16 марта и продлятся до особого указания главного государственного санитарного врача РФ.

Помимо этого ужесточились меры безопасности и в отношении сотрудников учреждений исправительной системы. В них категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

В случае, если у содержащихся под стражей будут выявлены симптомы заболевания или подозрение на новую коронавирусную инфекцию, они будут госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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