26 Март 2020 2020-03-26T04:19:46+03:00

В Красноярском крае открылась горячая линия по коронавирусу для пожилых людей и инвалидов Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае открылась горячая линия по вопросам коронавируса для пожилых людей и инвалидов. Организовало ее министерство социальной политики края. Звонки принимаются по телефону: 8-800-200-82-42. Сюда можно обратиться за помощью по доставке товаров первой необходимости и медикаментов. А также задать вопросы по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Как рассказала министр социальной политики края Ирина Пастухова, все поступившие запросы о помощи будут переданы либо в комплексные центры социального обслуживания населения, либо в волонтерские организации. Работа с пожилыми гражданами и инвалидами, которые уже состояли на социальном обслуживании, продолжится в усиленном режиме.

Бесплатный телефон горячей линии 8-800-200-82-42 работает ежедневно с 8:00 до 20:00 часов. Не исключено, что в случае большого числа обращений телефон переведут на круглосуточный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU