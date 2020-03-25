2020-03-25T16:30:54+03:00
Общество

Тысячи гастарбайтеров не смогли выехать на родину, застряв в аэропортах Москвы

В основном это граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Гастербайтеры в аэропортах Москвы Фото: предоставлено очевидцемГастербайтеры в аэропортах Москвы Фото: предоставлено очевидцем
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Такого наплыва уезжающих Москва, наверное, еще не видела. В аэропортах столицы тысячи человек вынуждены были спасть на полу в ожидании рейса. В основном это граждане Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, сообщает kp.ru. Такое вавилонское столпотворение из гастарбайтеров случилось из-за того, что Россия ввела жестко ограничила авиасообщение с другими странами.

Очевидцы рассказывают, что люди по несколько суток вынуждены жить в аэропорту. Полуголодные (ведь цены на еду в аэропортах традиционно кусаются), изможденные ожиданием женщины, дети, старики и молодые мужчины вынуждены были спасть как придется. Некоторые падали в обморок, часто обращались за помощью к медикам, кому-то даже скорую вызывали.

Могут ли в данном случае быть претензии к России? Вряд ли. Ведь наша страна разрешила чартерные рейсы для вывоза соотечественников. В Москву борт прилетает пустой, обратно везет застрявших в России гастарбайтеров. Но.. случился, как говорится, затык - родные страны не всегда готовы вывозить мыкающихся в аэропортах людей.

К примеру, из Москвы в Бишкек курсирует один чартер - конечно, всех он увезти не может. И это вместо 25 в обычное время! К решению вопросов подключают национальные диаспоры и землячества.

- Застрявшим в аэропортах диаспора помогает горячим питанием, - рассказал журналист портала kginfo.ru Асылбек Эгембердиев.

Кстати, авиакомпании заложили стоимость "пустого" перелета в цену билета, а значит, улететь на родину гастарбайтерам теперь можно только вдвое дороже обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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