2020-03-25T15:49:32+03:00
Общество

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о реальной готовности России к коронавирусу

Власти мобилизуют систему здравоохранения
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Систему здравоохранения мобилизуютСистему здравоохранения мобилизуютФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в программе «Право на справедливость» (Первый канал) рассказал о реальной готовности системы здравоохранения к коронавирусу. Вопросы самые насущные: достаточно ли аппаратов ИВЛ, койко-мест в больницах, к каким сценариям развития пандемии готовы российские врачи?

Мурашко считает, что как бы не развивалась ситуация, она в любом случае станет стрессовой и для системы здравоохранения в целом, и для людей, сообщает kp.ru..

- Готовились мы фактически с начала года. Правительство сделало шаги, которые позволили нашей стране не превратиться в красное пятно (по уровню распространения заболеваемости. - Ред.) за короткое время, - сказал министр.

Иммунитета к вирусу нет, как нет пока и препарата, способного решить проблему – это способствует распространению коронавипуса. Поэтому, по словам Мурашко, сейчас наиболее важно делать все для того, чтобы разомкнуть цепочки заражения между людьми.

Мест в больницах хвати, заверил министр. К уже имеющемуся оборудованию докупают новое. В России на сегодня 47 000 ИВЛ. Однако при взрывном росте числа заболевших ситуация может стать сложной. Мурашко отмети, что, конечно, в группе риска в первую очередь пожилые люди. Однако болеют, в том числе и в России, также и 30 и 40-летник пациенты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о реальной готовности России к коронавирусу
Учительница английского из Ачинска может стать долларовой миллионершей
Красноярцы застряли в ОАЭ из-за коронавируса и не могут вылететь домой
Коронавирус в Красноярске на 25 марта 2020: в регионе запустили производство защитных масок
В Красноярске мужчина зарезал обидчика на глазах продавцов в магазине
Курица - не птица. Красноярский производитель выдавал курятину за индейку
Коронавирус в Красноярске на 25 марта 2020 года: авиакомпании понизили цены на внутренние рейсы
Коронавирус в Красноярске на 25 марта 2020 года: предварительно подтверждено еще 4 заболевших
В Норильске восьмиклассник напал с ножом на 17-летнего приятеля
Поставки продолжаются! Торговые сети сформировали запас продуктов в Красноярске
Коронавирус в Красноярске 25 марта 2020: Александр Усс ограничил выезд из региона
«Металась в испуге между зданиями»: в Лесосибирске инспекторы ГИБДД спасли раненую косулю
Маршрутчик нажаловался на спешащих в «час пик» красноярцев в ГИБДД
В Красноярске больше половины детсадовцев пережидают коронавирус дома
Коронавирус в Красноярске, новости на 25 марта 2020: под подозрением еще четверо пациентов
В Красноярске проходит весенний ЖКХ-марафон
Коронавирус в Красноярске, новости на 25 марта 2020: открылась лаборатория диагностики коронавируса
«Ничего не замалчивали»: депутаты рассказали об озвученных в годовом отчете мэра проблемах
В Хакасии подростки раскурочили школьный автобус
В центре Красноярска «Скорая» попала в аварию
В мэрии Красноярска назвали дежурные маршруты, которые будут работать в вечернее время