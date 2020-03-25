Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о реальной готовности России к коронавирусу

25 Март 2020 2020-03-25T15:49:32+03:00

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в программе «Право на справедливость» (Первый канал) рассказал о реальной готовности системы здравоохранения к коронавирусу. Вопросы самые насущные: достаточно ли аппаратов ИВЛ, койко-мест в больницах, к каким сценариям развития пандемии готовы российские врачи?

Мурашко считает, что как бы не развивалась ситуация, она в любом случае станет стрессовой и для системы здравоохранения в целом, и для людей, сообщает kp.ru..

- Готовились мы фактически с начала года. Правительство сделало шаги, которые позволили нашей стране не превратиться в красное пятно (по уровню распространения заболеваемости. - Ред.) за короткое время, - сказал министр.

Иммунитета к вирусу нет, как нет пока и препарата, способного решить проблему – это способствует распространению коронавипуса. Поэтому, по словам Мурашко, сейчас наиболее важно делать все для того, чтобы разомкнуть цепочки заражения между людьми.

Мест в больницах хвати, заверил министр. К уже имеющемуся оборудованию докупают новое. В России на сегодня 47 000 ИВЛ. Однако при взрывном росте числа заболевших ситуация может стать сложной. Мурашко отмети, что, конечно, в группе риска в первую очередь пожилые люди. Однако болеют, в том числе и в России, также и 30 и 40-летник пациенты.

ИСТОЧНИК KP.RU