2020-03-25T14:34:19+03:00
Общество

Учительница английского из Ачинска может стать долларовой миллионершей

Лусинэ Джангирян вышла в финал международного конкурса. Единственная в России!
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Шелест крупных купюрШелест крупных купюрФото: Мария ЛЕНЦ
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Лусинэ Джангирян преподает английский язык в школе №18, в Ачинске. Но Джангирян не совсем обычный педагог, а, можносказать, эксклюзивный. в этом году она вошла в топ-50 международного конкурса учителей со своим образовательным проектом. Круто? Не то слово! А если учесть, что приз - 1 миллион долларов, так и вообще остается сказать тольк одно - космос.

Шанс на победу есть у каждого участника, - говорит Лусинэ Джангирян, - а в финал вышли учителя, которые используют инновационные подходы к обучению.

На этом деле учитель английского, как говорится, собаку съела. Ее ученики - постоянные участники различных международных конкурсов. Борются за победу наравне с ребятами из других стран мира. И вполне успешно! Регулярно практикуют английский с носителями языка, изучают культуру других стран, участвуют в образовательных программах обмена. Успели в этом плане поработать с Индией и Тайванем.

Кстати, шансы на победу у педагога действительно есть: дважды финалистами становились учителя математики из Москвы и Белгородской области. А что касается коллег из школы №18 в Ачинске, то они держат за Лусинэ кулаки. Вдруг и правда станет долларовой миллионершей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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