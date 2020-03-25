2020-03-25T14:00:09+03:00
Общество

Красноярцы застряли в ОАЭ из-за коронавируса и не могут вылететь домой

рейс на 4 апреля уже отменен, а гостиница закроется 27 марта
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Юлия Сорокина Фото: Фейсбук Юлии СорокинойЮлия Сорокина Фото: Фейсбук Юлии Сорокиной
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Семья красноярской телеведущей Юлии Сорокиной застряла в ОАЭ из-за коронавируса. Клич о помощи Юлия бросила на своей страничке в Фейсбук. Говорит, авиакомпания до последнего не сообщала, что их рейс, намеченный на 04 апреля, отменится. А накануне семья узнала, что выполнять его не будут. Между тем гостиница, где журналистка ТВК живет с мужем и ребенком, закрывается 27 марта. Полностью, и ребята с чемоданами могут остаться на улице. Есть и еще одна проблема: по словам телеведущей, билеты на рейс другой авиакомпании, которая еще выполняет рейсы, сейчас стоят на семью до 500 тысяч рублей.

билеты в ОАЭ семья купила еще в ноябре. Планировался круиз, однако уже в марте туроператор его отменил в связи с непростой ситуацией по коронавирусу в мире. В качестве компенсации красноярцам предложили пожить в отеле, и они на свой страх и риск согласились. А теперь...

- Мы оказались в затруднительной ситуации, примерно в такой же, как туристы в Марокко, которых только что вывезли, - рассказывает Сорокина. - Мы не можем вылететь из ОАЭ в Россию. Наш рейс S7 - Emirates на 04 апреля отменен. Авиакомпания до последнего, чтобы, как я понимаю, не делать возврат и не менять билеты, утверждала, что рейс состоится! Буквально вчера я разговаривала с оператором колл-центра S7, и мне сказали, что делать вынужденный обмен не будут, так как нет отмены рейса. Хотя везде сообщалось, что Emirates отменила вообще все полеты, а с 24 марта закрыт аэропорт Дубай.

Допрейсов авиакомпания тоже не планирует. Более того, с 24 марта полностью закрыт аэропорт Дубай. Конечно, Юлия обратилась в консульство России в Абу-Даби. Однако ситуация у нее непростая и, к сожалению, не единичная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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