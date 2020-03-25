В Красноярске мужчина зарезал обидчика на глазах продавцов в магазине

25 Март 2020 2020-03-25T12:38:18+03:00

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Этот новый год продавцы небольшого магазинчика на Тотмина в Красноярске запомнят надолго. На глазах женщин сначала жестоко избивали, а потом зарезали посетителя. Произошло все 30 декабря, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Вечером в магазинчик «Продукты» зашел 48-летний мужчина. Жил он неподалеку, лицо продавцам примелькалось. Зашел и начал придираться к 36-летнему посетителю, с которым столкнулся на входе. Завязалась ссора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/768642" frameborder="0"></iframe> Преступление в магазине.Видео: ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

- Затаив обиду, 48-летний мужчина с целью продолжить выяснение отношений сходил к себе домой за ножом и вернулся в магазин, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии. - Обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары головой и руками по лицу, после чего ударил ножом в область шеи. Все происходило на глазах продавцов и других посетителей магазина.

Избив человека, преступник трусливо сбежал. Правда, задержали его быстро. А потерпевший, к сожалению, умер в больнице от ран. В отношении ранее судимого преступника возбудили уголовное дело по ст. 105 УК России (убийство). В данный момент расследование завершено, судьбу мужчины решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU