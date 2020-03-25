2020-03-25T12:22:45+03:00
Общество

Курица - не птица. Красноярский производитель выдавал курятину за индейку

ООО «Стадия-2» в Ачинске попалось на многочисленных нарушениях
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Предприятие оштрафовали на 170 000 рублейПредприятие оштрафовали на 170 000 рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Сотрудники Россельхознадзора по Красноярскому краю нашли многочисленные нарушения у производителя полуфабрикатов в Ачинске. Речь о предприятии ООО «Стадия-2», у которого также имеется магазинчик в Бородино, где вся эта продукция сбывалась людям.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ведомстве, эксперты взяли в цехе пробы куриного фарша и фарша из мяса индейки. И... в курином фарше найдена ДНК свиньи, - это значит, что в фарше содержится свинина. Возможно, добавленная для жирности. Впрочем, на маркировках никакой информации о добавлении свинины нет. Но и это не самое главное - в мясе обнаружены вредоносные бактерии, которые являются возбудителями сальмонеллеза и листериоза.

Что касается мяса индейки, то его как бы и нет в продаже вовсе. потому что под видом индейки продавался фарш курицы с примесью сои - проще говоря, фальсификат. В нем выявлено превышение бактерий кишечной палочки.

Мясо из оборота изъяли, а производителю предстоит оплатить штраф в 170 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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