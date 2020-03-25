2020-03-25T12:11:25+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске на 25 марта 2020 года: авиакомпании понизили цены на внутренние рейсы

Стоимость перелетов ниже некуда
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Цены снижены, но жителей края просят оставаться домаЦены снижены, но жителей края просят оставаться домаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

из Красноярска в Москву теперь можно улететь всего за ... 3 тысячи рублей. Небывалое падение цен на внутренних рейсах связывают с коронавирусом и закрытием авиасообщения с зарубежными странами. О тотальном снижении цен рассказали в аэропорту Красноярска. Особенно низкие цены у «Победы», UTair, Pegas Fly/

Не исключено, что для многих авиакомпаний демпинг сегодня - единственный способ выжить в непростой экономической обстановке, спровоцированной распространением инфекции. Однако это не отменяет того факта, что красноярцам и жителям края настоятельно рекомендовано без острой необходимости регион не покидать.

Напомним, что по данным на 25 марта 2020 года, предварительно подтверждено 4 новых случая коронавируса. Всего в регионе числится 9 заболевших. Трое из них уже выписаны и чувствуют себя нормально - никаких симптомов заболевания у них нет.

АКТУАЛЬНО

В Красноярске в связи с коронавирусом сократят общественный транспорт

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Красноярске на 25 марта 2020: в регионе запустили производство защитных масок
В Красноярске мужчина зарезал обидчика на глазах продавцов в магазине
Курица - не птица. Красноярский производитель выдавал курятину за индейку
Коронавирус в Красноярске на 25 марта 2020 года: авиакомпании понизили цены на внутренние рейсы
Коронавирус в Красноярске на 25 марта 2020 года: предварительно подтверждено еще 4 заболевших
В Норильске восьмиклассник напал с ножом на 17-летнего приятеля
Поставки продолжаются! Торговые сети сформировали запас продуктов в Красноярске
Коронавирус в Красноярске 25 марта 2020: Александр Усс ограничил выезд из региона
«Металась в испуге между зданиями»: в Лесосибирске инспекторы ГИБДД спасли раненую косулю
Маршрутчик нажаловался на спешащих в «час пик» красноярцев в ГИБДД
В Красноярске больше половины детсадовцев пережидают коронавирус дома
Коронавирус в Красноярске, новости на 25 марта 2020: под подозрением еще четверо пациентов
В Красноярске проходит весенний ЖКХ-марафон
Коронавирус в Красноярске, новости на 25 марта 2020: открылась лаборатория диагностики коронавируса
«Ничего не замалчивали»: депутаты рассказали об озвученных в годовом отчете мэра проблемах
В Хакасии подростки раскурочили школьный автобус
В центре Красноярска «Скорая» попала в аварию
В мэрии Красноярска назвали дежурные маршруты, которые будут работать в вечернее время