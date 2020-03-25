Коронавирус в Красноярске на 25 марта 2020 года: авиакомпании понизили цены на внутренние рейсы

25 Март 2020 2020-03-25T12:11:25+03:00

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из Красноярска в Москву теперь можно улететь всего за ... 3 тысячи рублей. Небывалое падение цен на внутренних рейсах связывают с коронавирусом и закрытием авиасообщения с зарубежными странами. О тотальном снижении цен рассказали в аэропорту Красноярска. Особенно низкие цены у «Победы», UTair, Pegas Fly/

Не исключено, что для многих авиакомпаний демпинг сегодня - единственный способ выжить в непростой экономической обстановке, спровоцированной распространением инфекции. Однако это не отменяет того факта, что красноярцам и жителям края настоятельно рекомендовано без острой необходимости регион не покидать.

Напомним, что по данным на 25 марта 2020 года, предварительно подтверждено 4 новых случая коронавируса. Всего в регионе числится 9 заболевших. Трое из них уже выписаны и чувствуют себя нормально - никаких симптомов заболевания у них нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU