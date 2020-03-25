2020-03-25T12:03:42+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске на 25 марта 2020 года: предварительно подтверждено еще 4 заболевших

Всего в Красноярске на 25 марта 2020 года числится 9 пациентов с коронавирусом
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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всего в регионе насчитывается 9 заболевших - правительство краявсего в регионе насчитывается 9 заболевших - правительство краяФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярского края предварительно подтвердили еще 4 новых случая коронавируса в регионе. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе правительства со ссылкой на замгубернатора Алексея Подкорытова, анализ медицински подтвержден.

- Медики подтвердили четыре новых случая заражения, - сообщил Подкорытов.

Таким образом, за все время распространения COVID-19 на территории Красноярского края зарегистрировано 9 больных. Подчеркнем: в региональном Роспотребнадзоре пока никак не прокомментировали данные Подкорытова. Трое из числа выявленных пациентов уже выписаны и чувствуют себя хорошо. По большей части зараженные - люди вернувшиеся из поездок в страны с неблагополучной ситуацией по распространению смертоносного вируса - Австрия, Германия и Испания. По данным на утро 25 марта, в крае на карантине 2 381 человек. Обследовано 5 719 человек.

Напомним, что в регионе начала работу сертифицированная лаборатория - теперь анализ на коронавирус будут проводить в Красноярске.

Жителей края просят обращаться на круглосуточную «горячую линию» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции, тел.: 8 800 100 56 53,

ИСТОЧНИК KP.RU

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