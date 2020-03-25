«Металась в испуге между зданиями»: в Лесосибирске инспекторы ГИБДД спасли раненую косулю

25 Март 2020 2020-03-25T08:56:33+03:00

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Молоденького самца косули, жутко перепуганного заметили на территории бывшей автобазы в Лесосибирске случайные люди. Косуля в страхе металась между зданиями, то тут, то там увязая тонкими ногами в глубоких сугробах, карабкалась и, по всему видно, была ранена. Очевидцы сжалились над животным, позвонили в местную ЕДДС. А те вызвали ГИБДД. На помощь выдвинулся ближайший из дежуривших поблизости экипажей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="768" height="576" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/768586" frameborder="0"></iframe> Спасение косули. Красноярск.

- Вместе с подоспевшими на место сотрудниками МЧС автоинспекторы поймали испуганное животное, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ИБДД.

Изловить косулю - полдела. Животное действительно где-то умудрилось пораниться, поэтому его передали сотрудникам Госохотнадзора. Сейчас косуля проходит лечение у ветеринаров. Те обещают, что, вылечив, обязательно выпустят молодого красавца на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU