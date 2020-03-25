«Металась в испуге между зданиями»: в Лесосибирске инспекторы ГИБДД спасли раненую косулю
Молоденького самца косули, жутко перепуганного заметили на территории бывшей автобазы в Лесосибирске случайные люди. Косуля в страхе металась между зданиями, то тут, то там увязая тонкими ногами в глубоких сугробах, карабкалась и, по всему видно, была ранена. Очевидцы сжалились над животным, позвонили в местную ЕДДС. А те вызвали ГИБДД. На помощь выдвинулся ближайший из дежуривших поблизости экипажей.
Спасение косули. Красноярск.
- Вместе с подоспевшими на место сотрудниками МЧС автоинспекторы поймали испуганное животное, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ИБДД.
Изловить косулю - полдела. Животное действительно где-то умудрилось пораниться, поэтому его передали сотрудникам Госохотнадзора. Сейчас косуля проходит лечение у ветеринаров. Те обещают, что, вылечив, обязательно выпустят молодого красавца на свободу.
ИСТОЧНИК KP.RU