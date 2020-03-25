2020-03-25T08:37:56+03:00
Общество

Маршрутчик нажаловался на спешащих в «час пик» красноярцев в ГИБДД

Говорит, торопятся так, что на безопасность не обращают внимания
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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ГИБДД напомнила о правилах безопасности в автобусахГИБДД напомнила о правилах безопасности в автобусахФото: Мария ЛЕНЦ
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Обычно все происходит наоборот: пассажиры общественного транспорта жалуются на водителей. Дескать, за рулем курят, плетутся, как черепахи... Но на этот раз ситуация обратная: вечно спешащие в «час пик» пассажиры так достали одного из водителей автобуса, что он не выдержал и написал в официальную группу ГИБДД в соцсетях. Говорит, ну невозможно работать - на остановках нарушают правила безопасности, того и гляди - задавишь кого-то, отвечай потом. В ГИБДД обращение не оставили без внимания. И напомнили, что транспорт любой - зона повышенной опасности.

- Ожидать автобус, троллейбус или трамвай можно только на тротуаре. Подходить к движущемуся общественному транспорту ближе, чем на полметра, крайне опасно – есть вероятность поскользнуться и оказаться под колесами, - обратились к красноярцам госавтоинспекторы. - Вес даже небольшого автобуса марки «ПАЗ» более 7 тонн, и в случае ДТП человек может получить серьезные травмы или погибнуть.

Вроде бы это понятно и очевидно всем нормальным людям, но напомнить - все равно не лишнее. Инспекторы говорят, что категорически запрещено заскакивать или выпрыгивать из транспорта, когда он еще не остановился. Не надо самостоятельно открывать двери или жать беспорядочно на кнопку аварийного выхода. Просто подождите немного, не рискуйте, и все с вами будет хорошо. К слову, только за два последних месяца 43 пассажира получили травмы в общественном транспорте. Не забывайте об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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