В Красноярске больше половины детсадовцев пережидают коронавирус дома

25 Март 2020 2020-03-25T08:10:20+03:00

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Детские сады Красноярска опустели более чем на половину, сообщает администрация города. Порядка 60 процентов ребятишек не ходят в группы, пережидают коронавирус дома. В управлении образования города говорят, что большая часть ребятишек, которые не ходят в садики сейчас, здорова. просто родители из предосторожности (и надо отметить, совершенно правильно!) приняли решение не водить пока детей в группы.

Что касается садиков, то воспитатели здесь максимально усилили меры безопасности - дежурят медсестры, когда ребятишек приводят по утрам. Если у малыша имеются признаки простуды, его вместе с родителями отправляют домой. Это не говоря о том, что группы тщательно дезинфицируют.

Кроме того, малышей повсеместно учат правильно мыть ручки. В паре садиков даже смастерили «Мойдодыров» - чтобы наглядно, весело и в доступной форме учить ребятишек гигиене. Помимо этого, малышам показывают, как правильно мыть игрушки и даже как носить защитные маски.

- В дошкольных учреждениях даже пересмотрели меню, сделали его более витаминизированным. В детском саду № 91 дошколятам предложили запеченные яблоки. В 41-м садике в меню появились лимоны и мёд, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU