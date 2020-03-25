В Красноярске проходит весенний ЖКХ-марафон

25 Март 2020 2020-03-25T06:35:45+03:00

Его проводит сегодня, 25 марта, медиахолдинг «Комсомольская правда»

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Если у вас есть вопросы к компаниям, участвующим в марафоне, можно позвонить по телефону пресс-центра (391) 206-96-16 или написать в социальных сетях «Комсомолки».

Есть вопросы к компании «КрасКом»? Качество воды? Оплата? Ремонты сетей? Вам ответит Олег Васильевич Гончеров, генеральный директор компании. Звоните!

Расписание марафона:

9.30 - 10.00 – радио «КП» на 107,1FM, телефон 228-08-09 — Слушайте и задавайте вопросы.

10.00 - 11.00 - пресс-центр, телефон 206-96-16

11.00 - 12.00 - «Капитальный ремонт газового оборудования в многоэтажных домах».

Ответить на ваши вопросы и все рассказать готовы:

- Евгений Евгеньевич Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края; - Александр Владимирович Коваль, генеральный директор АО «Красноярсккрайгаз», - Анатолий Иванович Матюшенко, советник губернатора, - Олег Олегович Смирнов, руководитель Фонда капитального ремонта Красноярского края, а также представители МЧС и МВД.

12.00 - 12.30 - Как избавить многоэтажку от неприятных запахов мусоропровода? На ваши вопросы ответит Татьяна Тихоновна Рюрик, директор ООО «Орбита».

Смотрите онлайн-трансляцию на сайте kp.ru

Вопросы можно задать в группе вКонтакте

Самые важные ответы на вопросы ЖКХ-марафона читайте в ежедневном номере «КП» 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU