В Красноярске проходит весенний ЖКХ-марафон
Если у вас есть вопросы к компаниям, участвующим в марафоне, можно позвонить по телефону пресс-центра (391) 206-96-16 или написать в социальных сетях «Комсомолки».
Есть вопросы к компании «КрасКом»? Качество воды? Оплата? Ремонты сетей? Вам ответит Олег Васильевич Гончеров, генеральный директор компании. Звоните!
Расписание марафона:
9.30 - 10.00 – радио «КП» на 107,1FM, телефон 228-08-09 — Слушайте и задавайте вопросы.
10.00 - 11.00 - пресс-центр, телефон 206-96-16
11.00 - 12.00 - «Капитальный ремонт газового оборудования в многоэтажных домах».
Ответить на ваши вопросы и все рассказать готовы:
- Евгений Евгеньевич Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края; - Александр Владимирович Коваль, генеральный директор АО «Красноярсккрайгаз», - Анатолий Иванович Матюшенко, советник губернатора, - Олег Олегович Смирнов, руководитель Фонда капитального ремонта Красноярского края, а также представители МЧС и МВД.
12.00 - 12.30 - Как избавить многоэтажку от неприятных запахов мусоропровода? На ваши вопросы ответит Татьяна Тихоновна Рюрик, директор ООО «Орбита».
Смотрите онлайн-трансляцию на сайте kp.ru
Вопросы можно задать в группе вКонтакте
Самые важные ответы на вопросы ЖКХ-марафона читайте в ежедневном номере «КП» 31 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU