«Ничего не замалчивали»: депутаты рассказали об озвученных в годовом отчете мэра проблемах

25 Март 2020 2020-03-25T04:53:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Ежегодный отчет главы Красноярска перед депутатами горсовета прошел во вторник, 24 марта. Речь шла, как говорится, о наболевшем. Однако начал Сергей Еремин с вопросов текущих - рассказал о работе междвежомственной группы по коронавирусу. А уж затем только перешел к тому, что в городе сделано за год, и планам на будущее. У большинства депутатов горсовета мнение о докладе вполне позитивное. О работе мэра тоже, сообщает Ньюслаб.

К примеру, Наталье Фирюлиной импонировало то, что задеть удалось максимально широкий спектр проблем Красноярска. Депутат говорит, что не столько времени занял доклад, сколько ответы на вопросы, которые давал Еремин. Длилось это порядка 45 минут.

- В этих вопросах было сформулировано много проблем, практически все те проблемы, о которых говорят СМИ, никто ничего не замолчал — ни полигон Шинников, ни «Бионорд», ни поворот на Шахтеров, ни ситуацию, которая складывается вокруг коронавируса. Более того, глава города вполне свободно помнит разные микрорайоны нашего города — и проекты планировки, и площадь полигона Шинников, причем называет эти квадратные километры, и сроки определенных строительств, и многие другие вопросы, - заявила Фирюлина.

В целом отчетная сессия, на которой присутствовал Еремин, шла около 4 часов. А могла бы и дольше, ведь вопросов у депутатов к главе города было немало. Но все их задать, как оказалось, невозможно - каждый успел только по одному. Депутат Захар Енджиевский посетовал, что не смог спросить обо всем, о чем его просили жители. Теперь решать это придется только с помощью вопросов, а это время.

- Большой пласт городских проблем решался бы гораздо быстрей, если бы глава города посещал все заседания сессии, на которые его неизменно приглашают, - считает Енджиевский.

ИСТОЧНИК KP.RU