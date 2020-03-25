2020-03-25T04:53:12+03:00
Политика

«Ничего не замалчивали»: депутаты рассказали об озвученных в годовом отчете мэра проблемах

Глава Красноярска Сергей Еремин отчитался по работе перед горсоветом
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Депутаты горсовета, кстати, на каждую сессию приглашают главу города, но он не приходитДепутаты горсовета, кстати, на каждую сессию приглашают главу города, но он не приходитФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Ежегодный отчет главы Красноярска перед депутатами горсовета прошел во вторник, 24 марта. Речь шла, как говорится, о наболевшем. Однако начал Сергей Еремин с вопросов текущих - рассказал о работе междвежомственной группы по коронавирусу. А уж затем только перешел к тому, что в городе сделано за год, и планам на будущее. У большинства депутатов горсовета мнение о докладе вполне позитивное. О работе мэра тоже, сообщает Ньюслаб.

К примеру, Наталье Фирюлиной импонировало то, что задеть удалось максимально широкий спектр проблем Красноярска. Депутат говорит, что не столько времени занял доклад, сколько ответы на вопросы, которые давал Еремин. Длилось это порядка 45 минут.

- В этих вопросах было сформулировано много проблем, практически все те проблемы, о которых говорят СМИ, никто ничего не замолчал — ни полигон Шинников, ни «Бионорд», ни поворот на Шахтеров, ни ситуацию, которая складывается вокруг коронавируса. Более того, глава города вполне свободно помнит разные микрорайоны нашего города — и проекты планировки, и площадь полигона Шинников, причем называет эти квадратные километры, и сроки определенных строительств, и многие другие вопросы, - заявила Фирюлина.

В целом отчетная сессия, на которой присутствовал Еремин, шла около 4 часов. А могла бы и дольше, ведь вопросов у депутатов к главе города было немало. Но все их задать, как оказалось, невозможно - каждый успел только по одному. Депутат Захар Енджиевский посетовал, что не смог спросить обо всем, о чем его просили жители. Теперь решать это придется только с помощью вопросов, а это время.

- Большой пласт городских проблем решался бы гораздо быстрей, если бы глава города посещал все заседания сессии, на которые его неизменно приглашают, - считает Енджиевский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Красноярске, новости на 25 марта 2020: открылась лаборатория диагностики коронавируса
«Ничего не замалчивали»: депутаты рассказали об озвученных в годовом отчете мэра проблемах
В Хакасии подростки раскурочили школьный автобус
В центре Красноярска «Скорая» попала в аварию
В мэрии Красноярска назвали дежурные маршруты, которые будут работать в вечернее время
В Красноярске проверили качество водопроводной воды
На врача-инфекциониста, которая заразила как минимум 11 человек, завели уголовное дело
Почему пожилым людям во время коронавируса нужно оставаться дома
Выдачу наличных в банкоматах приостановят, но не во всех
«Любитель пожрать все, что нельзя»: в Красноярске спасли кота, который объелся резинок для волос
Красноярский ТРЦ «Планета» заявил в полицию на «заразившуюся» коронавирусом блогершу
Официально: из-за коронавируса в Красноярске закрывают все спортивные и культурно-развлекательные заведения
Жительница Железногорска пыталась помочь больной женщине и лишилась 160 тысяч
В Красноярском крае при столкновении с танкером утонул катер с людьми
Лучшие работы журналистов о победе в Великой Отечественной войне будут отмечены на конкурсе «Сибирь.ПРО»
Замглавы Красноярска после отдыха за границей вместо карантина вышел на работу
В Красноярске закрывается кластер «Радуга»
Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль»
В Красноярске хорек Гарик стал донором крови
В Туве автора фейка об умершем от коронавируса студенте могут оштрафовать на 100 тысяч
Количество отправленных на карантин по коронавирусу в Красноярске на 24 марта 2020: в самоизоляции находятся 4622 человека
Красноярск занимает 6-е место в ТОП-10 по заболеваемости коронавирусом
Сотрудника заповедника на юге Красноярского края осудили за мошенничество
В Красноярске 85 медиков БСМП живут прямо на работе
В Красноярске эколаборатория зафиксировала превышение среднесуточной ПДК бенз(а)пирена.