В Хакасии подростки раскурочили школьный автобус

24 Март 2020 2020-03-24T18:13:17+03:00

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В Боградском районе Хакасии подростки раскурочили школьный автобус. Дело было вечером, а делать им, видимо, было нечего. Тут и подвернулся им на глаза автобус. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе хакасской полиции.

- Накануне в дежурную часть Боградского района позвонил директор одной из сельских школ. Он сообщил: кто-то повредил транспорт. В автобусе сломан переключатель поворотов. Весь салон залит содержимым двух огнетушителей. Две аптечки разбиты и разбросаны. Полицейские прибыли в село, осмотрели место происшествия. Поиски заняли совсем немного времени. И вот уже виновные сидели в отделении. Ими оказались трое мальчишек, которые приехали к родственникам из Абакана. Одному 16 лет, двум по 15. Они признались, что гуляли вечером по селу и заглянули на территорию школы, там увидели автобус. Толкнули двери – они открылись. Что было дальше, уже известно.

Раньше на учете в ПДН никто из трех хулиганов не состоял. В своем поступке они раскаиваются и готовы возместить ущерб. Кстати, старшему, в силу его возраста грозит еще и административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU